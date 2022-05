Talebani impongono il burqa in pubblico alle donne afghane (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo dei Talebani ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico, riportando indietro la storia di oltre 20 anni. L'imposizione del burqa è motivata dal fatto che ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Il leader supremo deiha ordinato con un decretodi indossare ilin, riportando indietro la storia di oltre 20 anni. L'imposizione delè motivata dal fatto che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Afghanistan: il leader supremo dei talebani ha ordinato con un decreto alle donne di indossare il burqa in pubblico… - MediasetTgcom24 : Afghanistan, i talebani impongono alle donne il burqa in pubblico #afghanistan #hibatullahakhundzada… - Avvenire_Nei : Taleban impongono il burqa in pubblico alle donne - ultimenews24 : (Adnkronos) - Il burqa diventa obbligatorio per le donne, nei luoghi pubblici, in Afghanistan. Lo hanno deciso i ta… - GdB_it : Talebani impongono il burqa in pubblico alle donne afghane -