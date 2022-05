Scoppia la lite in diretta su Rai Uno, “E che ca**o fammi parlare!”: gelo in studio (Di sabato 7 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti è rimasto spiazzato dalla lite Scoppiata in diretta tv su Rai Uno tra le due cantanti. Una situazione che ha creato un momento di imbarazzo e gelo tra gli ospiti. Ecco che cosa è successo. Non è la prima volta che vediamo in tv delle liti tra gli ospiti. In tanti anni di Leggi su youmovies (Di sabato 7 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carlo Conti è rimasto spiazzato dallata intv su Rai Uno tra le due cantanti. Una situazione che ha creato un momento di imbarazzo etra gli ospiti. Ecco che cosa è successo. Non è la prima volta che vediamo in tv delle liti tra gli ospiti. In tanti anni di

Advertising

francescaannu31 : RT @romatoday: Attraversa via Prenestina e scoppia lite stradale, 24enne preso a martellate - ParliamoDiNews : Amici21 | `Ma quanto è arrogante?`: nervosismo in casetta, scoppia la lite prima della semifinale #amici21… - Giovann29949801 : RT @romatoday: Attraversa via Prenestina e scoppia lite stradale, 24enne preso a martellate - infoitcultura : Amici 21, scoppia una lite furiosa in casa: volano offese, tutti contro uno - Samihos30374043 : RT @romatoday: Attraversa via Prenestina e scoppia lite stradale, 24enne preso a martellate -