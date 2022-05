Rudy Zerbi durissimo contro Anna Pettinelli “Non sei in grado …” (Di sabato 7 maggio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda della semifinale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda questa sera sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Si tratta di un evento davvero molto atteso dai telespettatori e fan del programma ideato e condotto da Maria De Filippi e che per questa stagione sembra essere ormai giunto al termine. Amici, continuano gli scontri tra i professori della scuola alla vigilia della semifinaleAd ogni modo, nonostante il programma sia ormai giunto al termine, sembra che continuano gli scontri ed i battibecchi tra i vari professori. Proprio nelle scorse ore Rudy Zerbi sembra che si sia punzecchiato con Anna Pettinelli, con cui tra l’altro ha pesantemente litigato nel corso dell’anno. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due? Rudy Zerbi e ... Leggi su baritalianews (Di sabato 7 maggio 2022) Manca sempre meno alla messa in onda della semifinale di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda questa sera sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Si tratta di un evento davvero molto atteso dai telespettatori e fan del programma ideato e condotto da Maria De Filippi e che per questa stagione sembra essere ormai giunto al termine. Amici, continuano gli scontri tra i professori della scuola alla vigilia della semifinaleAd ogni modo, nonostante il programma sia ormai giunto al termine, sembra che continuano gli scontri ed i battibecchi tra i vari professori. Proprio nelle scorse oresembra che si sia punzecchiato con, con cui tra l’altro ha pesantemente litigato nel corso dell’anno. Ma cosa è accaduto nello specifico tra i due?e ...

