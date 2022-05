Mick Schumacher cambia sport | Ma deve superare un grave limite

Leggi su newstv

(Di sabato 7 maggio 2022) Figlio del leggendario Michaelha seguito le orme del padre affermandosi come pilota automobilistico. Ma, al momento, sembrerebbe intenzionato are. Classe 1999,è il figlio del celebre Michaele della cavallerizza Corinna Betsch. Inoltre, è nipote di Ralf, a sua volta ex pilota di Formula 1.(fonte web)Crescendo, ha seguito le orme del padre – una vera leggenda che, in passato, si è classificato per ben 7 volte come campione del mondo di Formula 1 – e del nonno. Sulle orme del padre All’età di 9 ani ha iniziato a correre nei Kart, sotto lo pseudonimoBetsch. Vista la notorietà del padre, non voleva attirare troppe ...