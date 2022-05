Meteo Roma del 07-05-2022 ore 19:15 (Di sabato 7 maggio 2022) Meteo e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata domani al nord ad Eboli pioggia al mattino con molte nubi su tutti i settori al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni intensi sul Piemonte Friuli più asciutto su Emilia Romagna e Liguria in serata ancora piogge sul Piemonte Lombardia Trentino Veneto variabilità assoluta altrove al centro latino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità su Toscana Lazio Abruzzo variabilità asciutto sulle restanti zone in serata solo sull’abruzzo migliore altro con nuvolosità irregolare al sud maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori molte nubi sulle Isole maggiori al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su campagna in serata tempo e miglioramento specie sulle regioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 7 maggio 2022)e neri trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata domani al nord ad Eboli pioggia al mattino con molte nubi su tutti i settori al pomeriggio instabilità sui rilievi con fenomeni intensi sul Piemonte Friuli più asciutto su Emiliagna e Liguria in serata ancora piogge sul Piemonte Lombardia Trentino Veneto variabilità assoluta altrove al centro latino precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche poco irregolarmente nuvoloso altrove al pomeriggio instabilità su Toscana Lazio Abruzzo variabilità asciutto sulle restanti zone in serata solo sull’abruzzo migliore altro con nuvolosità irregolare al sud maltempo al mattino con piogge sparse su tutti i settori molte nubi sulle Isole maggiori al pomeriggio ancora precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco su campagna in serata tempo e miglioramento specie sulle regioni ...

