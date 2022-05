Inter, partita illogica e rischiosa: in Coppa Italia servirà un approccio diverso (Di sabato 7 maggio 2022) L’Inter si gode il successo contro l’Empoli Successo in rimonta per l’Inter che contro l’Empoli ha rischiato di dire definitivamente addio ai sogni (seppur difficili) di bis-Scudetto. I ragazzi di Simone Inzaghi devono subito azzerare la gioia per il successo e concentrarsi sulla finale di Coppa Italia di mercoledì sera. “Le statistiche e il successo finale non cancellano un approccio sbagliato, figlio di frenesia e ingordigia. La vittoria lava via la paura e traghetta con convinzione alla finale di Coppa Italia di mercoledì con la Juve, lì servirà tutt’altra partita. Quella con l’Empoli è stata illogica e rischiosa, al di là del risultato”, avvisa il Corriere della Sera di oggi. L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di sabato 7 maggio 2022) L’si gode il successo contro l’Empoli Successo in rimonta per l’che contro l’Empoli ha rischiato di dire definitivamente addio ai sogni (seppur difficili) di bis-Scudetto. I ragazzi di Simone Inzaghi devono subito azzerare la gioia per il successo e concentrarsi sulla finale didi mercoledì sera. “Le statistiche e il successo finale non cancellano unsbagliato, figlio di frenesia e ingordigia. La vittoria lava via la paura e traghetta con convinzione alla finale didi mercoledì con la Juve, lìtutt’altra. Quella con l’Empoli è stata, al di là del risultato”, avvisa il Corriere della Sera di oggi. L'articolo ...

