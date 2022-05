Il partito Conservatore è andato male alle elezioni locali in Regno Unito (Di sabato 7 maggio 2022) Giovedì nel Regno Unito ci sono state le elezioni amministrative locali per rinnovare oltre 7mila seggi in assemblee amministrative (“councils”) di vari distretti di parte dell’Inghilterra, oltre che di Scozia e Galles. Si prevedeva che queste elezioni potessero andare male per il Leggi su ilpost (Di sabato 7 maggio 2022) Giovedì nelci sono state leamministrativeper rinnovare oltre 7mila seggi in assemblee amministrative (“councils”) di vari distretti di parte dell’Inghilterra, oltre che di Scozia e Gs. Si prevedeva che questepotessero andareper il

Advertising

RaiNews : Il partito conservatore Tory va male alle elezioni amministrative. Un segnale negativo per il premier Boris… - elio_vito : In Gran Bretagna sono stati i Conservatori ad introdurre il matrimonio egualitario. In Italia un partito Conservato… - StefaniaFalone : RT @ilpost: Il partito Conservatore è andato male alle elezioni locali in Regno Unito - ilpost : Il partito Conservatore è andato male alle elezioni locali in Regno Unito - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #USA Massimo Gaggi (@massimogaggi) 'Il ritorno di #Trump, un problema in più… -