Giro d’Italia 2022, Simon Yates dà una scollata inattesa e costringe Carapaz ed i rivali ad una corsa d’attacco (Di sabato 7 maggio 2022) Il Giro d’Italia non finisce mai di stupire. Budapest vede ancora Mathieu van der Poel come leader della classifica generale, ma il vincitore della cronometro, e anche di giornata, è sicuramente Simon Yates. Il leader della BikeExchange-Jayco ha sorpreso tutti in questa prova contro il tempo, in cui ci si aspettava uno squillo di Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), terzo al traguardo, o al limite di Joao Almeida (UAE Team Emirates). Invece è il britannico ad essere uscito fuori dal mazzo, con una prova davvero notevole: già nei primi sette chilometri e mezzo di pianura ha confermato le sue abilità, poiché è suo anche il miglior tempo nel primo intertempo di giornata in 9’31” con un secondo di margine su Dumoulin; in salita Yates è riuscito a fare ancora meglio, rifilando all’olandese altri quattro secondi e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Ilnon finisce mai di stupire. Budapest vede ancora Mathieu van der Poel come leader della classifica generale, ma il vincitore della cronometro, e anche di giornata, è sicuramente. Il leader della BikeExchange-Jayco ha sorpreso tutti in questa prova contro il tempo, in cui ci si aspettava uno squillo di Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), terzo al traguardo, o al limite di Joao Almeida (UAE Team Emirates). Invece è il britannico ad essere uscito fuori dal mazzo, con una prova davvero notevole: già nei primi sette chilometri e mezzo di pianura ha confermato le sue abilità, poiché è suo anche il miglior tempo nel primo intertempo di giornata in 9’31” con un secondo di margine su Dumoulin; in salitaè riuscito a fare ancora meglio, rifilando all’olandese altri quattro secondi e ...

