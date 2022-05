Genoa-Juventus 2-1 | Allegri | “Vengo sempre attaccato su Vlahovic”

(Di sabato 7 maggio 2022) L’allenatore della, Massimiliano, ha parlato al termine della brutta sconfitta di Marassi per due a uno contro ildi Blessin.: “Partita che conta poco” Il tecnico toscano ha commentato cosi la gara: “Più che arrabbiato mi dispiace di aver perso una gara che si era incanalata bene. Potevamo fare prima il 2-0. Una cosa che dobbiamo migliorare è che, usciti Arthur, Miretti e Dybala non avevamo un giocatore che rallentasse l’azione. Si continuava a giocare la palla avanti e indietro, poi quanto sbagli tanti gol così vieni punito, il calcio è bestiale e stasera ci abbiamo lasciato le penne. A livelli di classifica contava meno, ma in Coppa Italia non si potrà sbagliare così tanto“. Sue Kean: “Stasera ha fatto una ...

Advertising

GoalItalia : L'imbarazzo del traduttore di Blessin: 'Cosa serve al Genoa contro la Juventus? I cog***ni' ?? #GenoaJuve - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - Gazzetta_it : Gol! Genoa - Juventus 2-1, rete di Criscito D. (GEN) - G_Sciarrettasr : Solamente un ingenuo può credere che il Genoa sia la bestia nera della Juventus. Loro gli fanno fare le plusvalenze… - RepJuventus : Le pagelle di Genoa-Juventus: Destro inoffensivo, Amiri illumina la rimonta. De Sciglio da incubo, Dybala ci mette… -

Stavolta l'ha realizzato e al 96' ilha battuto la2 - 1. A Marassi è successo qualcosa su cui Allegri dovrà profondamente riflettere perché quel finale non solo non è da Juve, ma non ......00 Rangers - Lipsia 3 - 1 CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 21:00 Roma - Leicester 1 - 0 21:00 Marsiglia - Feyenoord 0 - 0 CALCIO - SERIE A 18:45 Inter - Empoli 4 - 2 21:002 - 1 CICLISMO - ...Massimiliano Allegri mastica amaro per la sconfitta della Juventus contro il Genoa. Ai microfoni di Sky parla delle critiche in relazione a Vlahovic e non solo. Massimiliano Allegri, tecnico della ...Hefti 5: non riesce in alcun modo a prendere le misure a Kean, che è sempre libero per il cross e la battuta a rete.