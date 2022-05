Flavio Insinna, entra ubriaco in studio: la situazione sfugge di mano (Di sabato 7 maggio 2022) Flavio Insinna entra ubriaco in studio, la situazione è sconvolgente e site: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Da sempre viene considerato uno dei conduttori dalla massima professionalità e competenza , oggi al timone del famoso programma che gli ha regalato tantissimi apprezzamenti del pubblico: stiamo parlando di Flavio Insinna con il suo quiz game L’Eredità. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli attoriali molto importanti tra cui quello del Capitano Anceschi nella nota fiction Don Matteo. curiosità (foto web)La sua vera passione sin da giovane è stata quella delle arti e dello spettacolo, in particolare della recitazione. Questo lo porta a frequentare il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da ... Leggi su kronic (Di sabato 7 maggio 2022)in, laè sconvolgente e site: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Da sempre viene considerato uno dei conduttori dalla massima professionalità e competenza , oggi al timone del famoso programma che gli ha regalato tantissimi apprezzamenti del pubblico: stiamo parlando dicon il suo quiz game L’Eredità. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli attoriali molto importanti tra cui quello del Capitano Anceschi nella nota fiction Don Matteo. curiosità (foto web)La sua vera passione sin da giovane è stata quella delle arti e dello spettacolo, in particolare della recitazione. Questo lo porta a frequentare il “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da ...

Advertising

ZicaEliana : RT @fsnews_it: Nello studio di FSNews Radio è venuto @insinnaflavio per parlarci di #Amusoduro, il #film, su @RaiUno ?? il #16maggio, su Ant… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: La ghigliottina - L'Eredità 03/05/2022 - YouTube: - Marina31297272 : RT @fsnews_it: Nello studio di FSNews Radio è venuto @insinnaflavio per parlarci di #Amusoduro, il #film, su @RaiUno ?? il #16maggio, su Ant… - simopog1 : RT @fsnews_it: Nello studio di FSNews Radio è venuto @insinnaflavio per parlarci di #Amusoduro, il #film, su @RaiUno ?? il #16maggio, su Ant… - monica_quaglia : RT @fsnews_it: Nello studio di FSNews Radio è venuto @insinnaflavio per parlarci di #Amusoduro, il #film, su @RaiUno ?? il #16maggio, su Ant… -