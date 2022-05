F1 GP Miami 2022 | Sainz | “Vettura competitiva | mi dispiace per testacoda”

(Di sabato 7 maggio 2022) Carlosha parlato dopo la seconda sessione di prove libere del venerdì del Gran Premio di, valevole per il Mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo della Ferrari ha dovuto concludere anzitempo la sua giornata dopo unche ha danneggiato la monoposto. “Lami è sembratae sono fiducioso che si possa ottenere un bel risultato – ha commentato– Miper il, non è il miglior modo di iniziare visto che ho dovuto interrompere il mio lavoro del venerdì. Adesso ci concentreremo su qualifiche e gara, adesso parlerò con la squadra e mi scuserò con tutti i meccanici costretti a un grande lavoro extra per sistemare tutto.” SportFace.

