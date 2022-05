Diletta Leotta e Elodie amiche inseparabili anche quando si allenano (VIDEO) (Di sabato 7 maggio 2022) L’amicizia di Diletta Leotta e Elodie L’amicizia tra Diletta Leotta ed Elodie nasce tempo fa, e mai come oggi la conduttrice e la cantante appaiono così unite. Due professioniste nei loro campi – quello sportivo e musicale – che però non perdono tempo, tra una pausa di lavoro e l’altra, a godersi la vita e L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 7 maggio 2022) L’amicizia diL’amicizia traednasce tempo fa, e mai come oggi la conduttrice e la cantante appaiono così unite. Due professioniste nei loro campi – quello sportivo e musicale – che però non perdono tempo, tra una pausa di lavoro e l’altra, a godersi la vita e L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

vittorioburatto : #nuovincontri #09 #giova+diletta leotta #bus #apam #bellagiornata - abbusoo : italiano: l’evoluzione della lingua, i dialetti storia: le dominazioni straniere in sicilia geografia: l’etna scie… - appartenersi : Non cambierà mai un cazzo in questa società patriarcale finché pagano una Diletta Leotta per fare la pubblicità del… - ArgenzianoMirko : Non so se sia una cagata pazzesca o un'enorme mossa di marketing aver usato Diletta Leotta per la pubblicità di U-Power - VanityFairIt : A questo punto sono un po' più che voci... Sarà davvero il nuovo fidanzato? -