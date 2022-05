Covid | 40 522 positivi | 113 vittime Tasso al 13 | 2%

(Di sabato 7 maggio 2022) Sono 40.522 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Lesono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno. Sono ...

Sono 40.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno. Sono 305.563 i ......persone positive decedute (16 delle quali risultano da conteggi relativi ai giorni scorsi) e 40.... È uno dei dati segnalati nel report esteso dell'Istituto superiore di sanità ( Iss ) sulla- ...Sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 43.947. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno. Sono ...Il bollettino coronavirus di oggi, sabato 7 maggio: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio nazionale regione per regione ...