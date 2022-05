Conte: transizione ecologica condizione nostro sostegno governo (Di sabato 7 maggio 2022) Quelle Contenute nel decreto aiuti sono "misure che abbiamo invocato, per cui ci siamo battuti" ma il M5s non ha votato il provvedimento in Consiglio dei ministri "perché era stata inserita una norma ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Quellenute nel decreto aiuti sono "misure che abbiamo invocato, per cui ci siamo battuti" ma il M5s non ha votato il provvedimento in Consiglio dei ministri "perché era stata inserita una norma ...

Advertising

fattoquotidiano : Conte: “Sosteniamo il governo per fare transizione ecologica, no a inceneritori” - infoitinterno : Superbonus: Conte, significa transizione ecologica, noi al Governo a queste condizioni - rtl1025 : ??? 'Nella transizione ecologica rientra anche la questione del #Superbonus. In questi giorni ha fatto scalpore la p… - Vito59339482 : @erretti42 Si inventa la supercazzola del 'Ministero della transizione ecologica' spacciata per grande conquista e… - Scaes3 : @deatoffees @LiveBianconera Di transizione. Anni di calcio mercato magri. La rinascita inizio grazie a Conte -