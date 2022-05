Calcio | Serie A | Sassuolo-Udinese 1-0 alla fine del primo tempo

(Di sabato 7 maggio 2022) Reggio Emilia, 7 mag. -(Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 1-0 sull'al termine deldel secondo anticipo del sabato della 36/a giornata diA in corso al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere sin qui il match il gol di Scamacca al 6'.

Advertising

SkySport : Guardiola: 'La Roma spende molti soldi ma non è in Champions League' #SkySport #ChampionsLeague #UCL #SkyUCL… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - Gazzetta_it : Inter, paradosso Gosens: 25 milioni, 144 minuti. E mai titolare - sportface2016 : #SalernitanaCagliari, #Nicola: 'Serve una prestazione tosta, vogliamo realizzare il sogno' - kicker_ITA : Sassuolo Calcio - Udinese Calcio 1:0 (1:0) Beginn 2. Halbzeit #SASUDI -

La sconfitta contro il Real Madrid in Champions League ha scatenato parecchio malumore tra i tifosi del Manchester City che si aspettavano da Pep Guardiola il tanto desiderato trofeo anche mai vinto ...Il tennis gli è sempre piaciuto: da Madrid a Londra fino a Roma. Oggi Josè Mourinho, dopo il penultimo allenamento in vista della Fiorentina (domani la rifinitura), è andato al Foro Italico per gli ...Roma, 7 mag. - La Juventus femminile ha battuto il Sassuolo 3-1 e si è aggiudicata lo scudetto con una giornata d'anticipo rispetto al termine del campionato, i ...Nuova esperienza per una conoscenza del calcio italiano. Edgar Davids ... Tra le varie esperienze, il Pitbull aveva allenato per qualche mese una squadra della terze serie portoghese prima di essere ...