A piedi sui sentieri della transumanza

«Il nostro Trazzere e gusto – racconta Leonardo Spera, giovane sindaco del borgo di Contessa Entellina, in provincia di Palermo – è un progetto tagliato su misura per viaggiatori curiosi, ecoattenti e gourmet. Un itinerario emozionale fatto di incontri con le eccellenze e la gente del posto, creato e proposto da giovani wine maker, casari, agricoltori che diventano anche guide per la scoperta del territorio e interpreti di una rinascita giovane e green». Seguendo la ragnatela delle trazzere che solcano il territorio, i viaggiatori, sempre meno turisti e sempre più curiosi d'incontri, possono fare esperienze di vita vera, scoprire come nascono le eccellenze del territorio, condividere storie e tavole. Proprio Contessa Entellina è inizio, e conclusione insieme, di un percorso che si snoda lungo la vallata del fiume Belice, tra le province di Palermo, Trapani e Agrigento.

