"A Piazzale Loreto c'è ancora posto", consigliera di FdI minacciata: "Voglio vederlo in faccia" (video) (Di sabato 7 maggio 2022) "A Piazzale Loreto c'è ancora posto": è la frase infame rivolta a Paola Chiesa, consigliera comunale di Pavia di Fratelli d'Italia in un voltantino con testo e foto fatto trovare sotto il banco del suo scranno in Consiglio comunale. Un messaggio vigliacco e naturalmente anonimo, ritagliato con lettere tratte dai giornali. Accanto al testo l'immancabile foto della capogruppo di FdI a testa in giù stile Piazzale Loreto. Un classico dell'odio che regna pure in un'Aula istituzionale. E' stata la stessa consigliera Chiesa, docente ed esperta di storia militare, a denunciare l'accaduto nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte anche Ignazio La Russa e Daniela Santanchè.

