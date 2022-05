VIDEO Inter-Empoli 4-2: highlights, gol e sintesi. I toscani scappano, i nerazzurri rimontano con Lautaro Martinez e Sanchez (Di venerdì 6 maggio 2022) Una Inter davvero dai due volti vince il primo anticipo della 36a giornata di Serie A, sbarazzandosi per 4-2 dell’Empoli e tornando, almeno fino a Hellas Verona-Milan di domenica sera, in vetta alla classifica. La sfida del Giuseppe Meazza ha visto un primo tempo tutto di marca degli ospiti con le reti di Pinamonti e Asllani quindi, dal 40?, i padroni di casa hanno reagito, prima con l’autorete di Romagnoli, quindi con la doppietta di Lautaro Martinez e la rete finale di Sanchez. Andiamo, quindi, a rivedere gli highlights dell’anticipo di San Siro. VIDEO: GLI highlights DI Inter-Empoli LO 0-1 DI PINAMONTI Si el Inter quiere regalarle el Scudetto al Milán, que lo diga. Este ha sido el 0-1 de ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022) Unadavvero dai due volti vince il primo anticipo della 36a giornata di Serie A, sbarazzandosi per 4-2 dell’e tornando, almeno fino a Hellas Verona-Milan di domenica sera, in vetta alla classifica. La sfida del Giuseppe Meazza ha visto un primo tempo tutto di marca degli ospiti con le reti di Pinamonti e Asllani quindi, dal 40?, i padroni di casa hanno reagito, prima con l’autorete di Romagnoli, quindi con la doppietta die la rete finale di. Andiamo, quindi, a rivedere glidell’anticipo di San Siro.: GLIDILO 0-1 DI PINAMONTI Si elquiere regalarle el Scudetto al Milán, que lo diga. Este ha sido el 0-1 de ...

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - FcInterNewsit : Eto’o: “Scudetto? L’Inter è grande, deve crederci” ???? ???????? - Inter : ??? | TIFOSI ?????Quanti di voi oggi allo stadio? Fatevi sentire qui sotto ?? #InterEmpoli #FORZAINTER - Harbaylicon : RT @brfootball: 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via @CBSSportsGolazo) ht… - elSensismo97 : RT @kindsim: *Inter-Empoli 1-0 90’+ rigore per l’Empoli* Pinamonti: -