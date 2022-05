Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2022 ore 18:15 (Di venerdì 6 maggio 2022) Viabilità DEL 6 MAGGIO 2022 18:05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA GROSSI DISAGI PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZE Roma IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, INFATTI, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANO RomaNO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO; VERSO Roma ABBIAMO DUNQUE 13 KM DI CODA, È CHIUSA L’ENTRATA DI MAGLIANO SABINA E SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE. VERSO FIRENZE AL MOMENTO SI REGISTRANO 2 KM DI CODA ED È CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO. CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PASSO CORESE E BORGO SANTA MARIA IN DIREZIONE DI RIETI. SEMPRE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)DEL 6 MAGGIO18:05 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA GROSSI DISAGI PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 FIRENZEIN DIREZIONE DELLA CAPITALE, INFATTI, RESTA CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA PONZANONO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD A SEGUITO DEL RIBALTAMENTO DI UN MEZZO PESANTE CON PERDITA DI CARICO; VERSOABBIAMO DUNQUE 13 KM DI CODA, È CHIUSA L’ENTRATA DI MAGLIANO SABINA E SI CONSIGLIA DI USCIRE A ORTE. VERSO FIRENZE AL MOMENTO SI REGISTRANO 2 KM DI CODA ED È CHIUSA LA CORSIA DI SORPASSO. CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA PASSO CORESE E BORGO SANTA MARIA IN DIREZIONE DI RIETI. SEMPRE SULLA SALARIA, PER TRAFFICO ...

