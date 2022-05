Ultime Notizie Roma del 06-05-2022 ore 12:10 (Di venerdì 6 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio il grave errore di Putin è stato pensare che le nostre differenze la difesa dei diritti fondamentali fosse un segno di debolezza ha sbagliato in democrazia come la nostra Questi sono i nostri punti di questo il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di un nuovo Unione della sicurezza e difesa così la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola la conferenza dei State of the union dobbiamo collegarci dalle nostre dipendenze dal metteremo fine all’importazione di per collegarsi aggiunto continueremo con le sanzioni mi aiuti al Ucraina perché dobbiamo ricostruirla ha detto la navetta crew Dragon endeavour Largo della Florida Dopo circa 23 ore di viaggio al rientro della Stazione Spaziale internazionale a bordo ci sono i 4 membri dell’equipaggio della ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 6 maggio 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Vitale in studio il grave errore di Putin è stato pensare che le nostre differenze la difesa dei diritti fondamentali fosse un segno di debolezza ha sbagliato in democrazia come la nostra Questi sono i nostri punti di questo il motivo per cui abbiamo accelerato verso la costruzione di un nuovo Unione della sicurezza e difesa così la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola la conferenza dei State of the union dobbiamo collegarci dalle nostre dipendenze dal metteremo fine all’importazione di per collegarsi aggiunto continueremo con le sanzioni mi aiuti al Ucraina perché dobbiamo ricostruirla ha detto la navetta crew Dragon endeavour Largo della Florida Dopo circa 23 ore di viaggio al rientro della Stazione Spaziale internazionale a bordo ci sono i 4 membri dell’equipaggio della ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - sole24ore : ?? #Zelensky ha avuto un colloquio con l’ex presidente Usa #Bush, invitandolo in #Ucraina: - umbriajournal_ : Caccia Village, una ripartenza di grande qualità - marcocalonzi : ?? Guerra in #Ucraina, #Mattarella: 'Non ci può essere resa di fronte ad aggressione'. Ma le parole del Presidente n… -