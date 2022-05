Ucraina: Mulè, 'legittimo chiamare a riferire in Parlamento ma poi bisogna anche venirci…' (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Chi chiede, legittimamente, al governo di venire a riferire in Parlamento sulla questione delle armi e della guerra all'Ucraina, dovrebbe poi anche presentarsi ad ascoltarlo. E invece ieri si segnalavano per assenza all'audizione del ministro della Difesa i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, oltre a brillare per la pressoché totale assenza dei loro componenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato, hanno poi contestato un passaggio dell'intervento del ministro. Se si fossero degnati di partecipare avrebbero avuto subito i chiarimenti e ci saremmo evitati l'ennesima ed inutile polemica…”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè, a Tagadà su La7. Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma, 6 mag. (Adnkronos) - “Chi chiede, legittimamente, al governo di venire ainsulla questione delle armi e della guerra all', dovrebbe poipresentarsi ad ascoltarlo. E invece ieri si segnalavano per assenza all'audizione del ministro della Difesa i rappresentanti del Movimento 5 Stelle che, oltre a brillare per la pressoché totale assenza dei loro componenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato, hanno poi contestato un passaggio dell'intervento del ministro. Se si fossero degnati di partecipare avrebbero avuto subito i chiarimenti e ci saremmo evitati l'ennesima ed inutile polemica…”. Così il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio, a Tagadà su La7.

