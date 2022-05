Uccide moglie è figlia, ma Alessandro Maja è "incompatibile con il carcere" (Di venerdì 6 maggio 2022) È saltato l'interrogatorio di Alessandro Maja , 57enne accusato dell’omicidio della moglie Stefania e della figlia Giulia e del tentato omicidio del figlio Nicolò , mercoledì scorso nell’abitazione... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 6 maggio 2022) È saltato l'interrogatorio di, 57enne accusato dell’omicidio dellaStefania e dellaGiulia e del tentato omicidio del figlio Nicolò , mercoledì scorso nell’abitazione...

PatriziaOrlan11 : RT @shineelite2: @LaSkilly Questo tipo di 'esaltazione' di luridi omicidi non si ferma. E' la mentalità machista che si deve combattere;se… - shineelite2 : @LaSkilly Questo tipo di 'esaltazione' di luridi omicidi non si ferma. E' la mentalità machista che si deve combatt… - abcdeced : RT @anna_salvaje: Uno uccide a martellate la moglie, la figlia di 16 anni, riduce in fin di vita il figlio di 23 anni e su Repubblica gli f… - AngelGayal76 : RT @GiorgiaMeloni: #4maggio 1980: Cosa Nostra uccide il Capitano Emanuele Basile davanti alla moglie e alla figlia di 4 anni. Un servitore… - CamillaDelFreo : RT @anna_salvaje: Uno uccide a martellate la moglie, la figlia di 16 anni, riduce in fin di vita il figlio di 23 anni e su Repubblica gli f… -