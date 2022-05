«Strade scolastiche», oggi i bimbi scendono in strada in bici per chiederle ai sindaci (Di venerdì 6 maggio 2022) Vorrebbero che le Strade, su cui si affacciano le scuole, rimanessero chiuse al traffico per ridurre l’inquinamento. Sono 12 le città coinvolte Leggi su vanityfair (Di venerdì 6 maggio 2022) Vorrebbero che le, su cui si affacciano le scuole, rimanessero chiuse al traffico per ridurre l’inquinamento. Sono 12 le città coinvolte

benzinazero : Come fare per chiedere più strade scolastiche: #streetforkids [video, Bringyourbike] #6maggio #oggi… - benzinazero : Come fare per chiedere più strade scolastiche: #streetforkids [video, Bringyourbike] - biciversilia : Come fare per chiedere più strade scolastiche: #streetforkids [video, Bringyourbike] - benzinazero : Come fare per chiedere più strade scolastiche: #streetforkids [video, Bringyourbike] - lalutre : RT @GreenMobilityIT: Le strade scolastiche sono una 'promessa di felicità' per i bambini (e non solo) ??'Se vuoi più #????????????????????????????, più s… -