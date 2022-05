Soffiata all’Isola dei Famosi | “Diventa una concorrente ufficiale” | adesso lo sanno tutti

Leggi su direttanews

(Di venerdì 6 maggio 2022) Grandi stravolgimenti potrebbero essere in arrivo nelle prossime puntate dell’Isola dei: l’ultima clamorosa confessione Novità sull’Isola dei(screenshot sito Isola)Questa edizione dell’Isola deiè ormai entrata nel vivo e sono diverse le dinamiche che animano la vita dii naufraghi. In queste ore è arrivato però un clamoroso colpo di scena che vede come protagonisti alcuni dei concorrenti più controversi. Si tratta di Estefania Bernal e Roger Balduino, la prima coppia di questa edizione del reality, che sono alle prese con l’arrivo di Beatriz, ex fidanzata del modello. La donna ha fatto il suo arrivo in Palapa per alcuni giorni e qui ha provato a chiarire con il suo ex. La modella ha raccontato della promessa di Roger prima di partire per l’Honduras. Una scomoda verità che potrebbe ...