Roma si prepara per la finale di Conference: maxi-schermo in città. Le due ipotesi per i tifosi (Di venerdì 6 maggio 2022) "Con il sindaco Roberto Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare un maxi-schermo per la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord del prossimo 25 maggio. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Ad annunciarlo è stato l'assessore a Sport e Grandi eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione del Roma Travel Show 2022 al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Bocche cucite e nessun commento per ora dal Campidoglio sull'indiscrezione secondo cui la AS Roma avrebbe presentato agli uffici dell'amministrazione comunale una prima bozza di progetto del nuovo stadio nella zona di Pietralata. "C'è un rapporto molto costruttivo e proficuo con la Roma che va avanti", ha detto sempre Onorato. ... Leggi su iltempo (Di venerdì 6 maggio 2022) "Con il sindaco Roberto Gualtieri abbiamo intenzione di organizzare unper ladiLeague trae Feyenoord del prossimo 25 maggio. In giornata sentiremo prefetto e sceglieremo il luogo migliore". Ad annunciarlo è stato l'assessore a Sport e Grandi eventi diCapitale, Alessandro Onorato, a margine dell'inaugurazione delTravel Show 2022 al Palazzo dei Congressi dell'Eur. Bocche cucite e nessun commento per ora dal Campidoglio sull'indiscrezione secondo cui la ASavrebbe presentato agli uffici dell'amministrazione comunale una prima bozza di progetto del nuovo stadio nella zona di Pietralata. "C'è un rapporto molto costruttivo e proficuo con lache va avanti", ha detto sempre Onorato. ...

