Roma-Leicester, arrestati sette tifosi inglesi: condannati a un anno di carcere per direttissima (Di venerdì 6 maggio 2022) I poliziotti del commissariato Prati hanno arrestato sette tifosi inglesi, di età compresa tra 23 e 36 anni, che si erano segnalati nel pomeriggio e nella serata di giovedì, prima di Roma-Leicester, per episodi di violenza nei confronti di steward all’Olimpico e agenti della Polizia. Negli scontri sono rimasti feriti sei steward e cinque poliziotti, con prognosi da due a quindici giorni. I sette sostenitori sono stati processati per direttissima e per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni personali e minaccia, sono stati condannati dal Tribunale della capitale a un anno di reclusione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) I poliziotti del commissariato Prati harrestato, di età compresa tra 23 e 36 anni, che si erano segnalati nel pomeriggio e nella serata di giovedì, prima di, per episodi di violenza nei confronti di steward all’Olimpico e agenti della Polizia. Negli scontri sono rimasti feriti sei steward e cinque poliziotti, con prognosi da due a quindici giorni. Isostenitori sono stati processati pere per l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale, violenza, lesioni personali e minaccia, sono statidal Tribunale della capitale a undi reclusione. SportFace.

Advertising

SPORTTVPortugal : Que momento, Ranieri ?? #sporttvportugal #CONFERENCEnaSPORTTV #uefa #uefaconferenceleague #conferenceleague #uecl… - OptaPaolo : 1990/91 - La Roma ha raggiunto la Finale di una competizione europea per la prima volta dalla Coppa UEFA 1990/91, q… - SkySport : ?? ABRAHAM DI TESTAAAA ?? L'ATTACCANTE INGLESE PORTA LA ROMA IN FINALE ? IL GOL CHE HA DECISO LA SFIDA CON IL LEICEST… - SLN_Magazine : Roma-Leicester oggi, dove vederla in tv e in streaming. Leggi l'articolo cliccando qui ?? - sportface2016 : #RomaLeicester, arrestati sette tifosi inglesi per episodi di violenza: condannati a un anno di carcere per diretti… -