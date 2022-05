Roma in finale, la richiesta di Mourinho: “Devono farci giocare l’ultima partita di venerdì” (Di venerdì 6 maggio 2022) “Il primo modo di preparare la finale è avere il giusto rispetto da parte del calcio italiano, per questo dovrebbero farci giocare l’ultima partita di venerdì. Sicuramente il Feyenoord farà lo stesso e penso che noi in rappresentanza del calcio italiano meritiamo l’opportunità di preparare la finale nel miglior modo possibile”. In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Leicester che ha regalato la qualificazione in finale di Conference alla Roma, Jose Mourinho ha subito avanzato una richiesta alla Lega Serie A, vale a dire anticipare addirittura al venerdì la partita contro il Torino nell’ultima giornata, per preparare meglio l’atto conclusivo ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022) “Il primo modo di preparare laè avere il giusto rispetto da parte del calcio italiano, per questo dovrebberodi. Sicuramente il Feyenoord farà lo stesso e penso che noi in rappresentanza del calcio italiano meritiamo l’opportunità di preparare lanel miglior modo possibile”. In conferenza stampa dopo la vittoria contro il Leicester che ha regalato la qualificazione indi Conference alla, Joseha subito avanzato unaalla Lega Serie A, vale a dire anticipare addirittura allacontro il Torino nelgiornata, per preparare meglio l’atto conclusivo ...

