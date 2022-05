Nuova avventura per De Martino: è pronto a tornare in Rai? (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bravissimo conduttore partenopeo Stefano De Martino tentato dal ritorno in Rai dopo Amici: ecco dove potremo vederlo Curiosa indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna. Secondo la rivista il futuro di Stefano De Martino potrebbe riservare una curiosa sorpresa. Attualmente il ballerino ed allievo di Amici è impegnato proprio nel programma di Canale Cinque nel ruolo di giurato, ma per i prossimi mesi sembra già essere indicato l’obiettivo: tornare alla conduzione. L’addio a Made in Sud non ha in alcun modo penalizzato la carriera del modello e presentatore. Il marito di Belen Rodriguez è tornato ad Amici di Maria De Filippi ma a breve riprenderà il suo ruolo di conduttore. Dove? Stefano Coletta, padrone di Rai Uno, starebbe pensando per lui ad un progetto molto importante da lanciare in prima ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) Il bravissimo conduttore partenopeo Stefano Detentato dal ritorno indopo Amici: ecco dove potremo vederlo Curiosa indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna. Secondo la rivista il futuro di Stefano Depotrebbe riservare una curiosa sorpresa. Attualmente il ballerino ed allievo di Amici è impegnato proprio nel programma di Canale Cinque nel ruolo di giurato, ma per i prossimi mesi sembra già essere indicato l’obiettivo:alla conduzione. L’addio a Made in Sud non ha in alcun modo penalizzato la carriera del modello e presentatore. Il marito di Belen Rodriguez è tornato ad Amici di Maria De Filippi ma a breve riprenderà il suo ruolo di conduttore. Dove? Stefano Coletta, padrone diUno, starebbe pensando per lui ad un progetto molto importante da lanciare in prima ...

Advertising

Anto_Giovinazzi : Un circuito senza segreti ma tutto da scoprire. È la magia di una nuova avventura, è l’emozione della @FIAFormulaE… - 361_magazine : De Martino torna in Rai? - FindOut_Team : RT @AbeleEd: Volpe e Coniglietto sono migliori amici. Però solo di giorno, perché Coniglietto di notte... ha paura del buio! Una nuova avve… - tersiterossi : “CHROMA - STORIE DEGENERI” è la nostra nuova opera, la quinta. A chi di voi vorrà seguirci in questa nuova avventur… - _Laura99_ : @styagustd Bene bene, pronta per la nuova avventura? -