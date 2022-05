Marchio ‘Romagna in Tavola’ e Piccoli Frutti ‘Oro Blu’ | le novità Consorzio Agribologna e Fresco Senso a Macfrut 2022

(Di venerdì 6 maggio 2022) Con il, il brande tutte le più recenti, Gruppoè a, dal 4 al 6 maggio alla Fiera di Rimini. All’evento, punto di riferimento nazionale e internazionale per il settore ortocolo, Gruppopresenta le sue ultime, all’insegna di ricerca e innovazione, tutela dei territori e dei prodotti, e di una qualità in evoluzione costante: ilinper il, e la linea diper...

Advertising

turismoland : RT @mondointasca: La #Romagna sorprende sempre. #Bertinoro#CastrocaroTerme #Forlimpopoli #Meldola, #Predappio, alleati per marchio “#Rocche… - mondointasca : La #Romagna sorprende sempre. #Bertinoro#CastrocaroTerme #Forlimpopoli #Meldola, #Predappio, alleati per marchio “… -

... alle strutture che si candidano a far parte delle "Case e studi delle persone illustri" (riconosciute e identificate daldi qualità comune) chiede di partecipare a un percorso di ...Come noto, ildell'Associazione Nazionale degli Alpini è unregistrato e, come tale, soggetto alle regole di utilizzo e copyright. Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza ...