Le t-shirt di Aspesi e Ciao Discoteca Italiana ci faranno ballare tutta l' estate

Advertising

Rivista Studio

A cominciare dalla capsule collection lanciata in occasione della nuova edizione del festival e firmatae Ciao. Discoteca Italiana. Una collezione di t -e manifesti in edizione limitata ...Credits: shop.shirtaporter.comTrench lungo in twill di cotone. Credits: Courtesy of Press ... Easy e rilassata come una t -ma al contempo chic alla stregua di una camicia, si reinventa di ... La capsule collection di ASPESI e Ciao. Discoteca italiana che celebra la musica In occasione degli Eurovision 2022, lo storico brand di camicie e il collettivo di Torino lanciano una collezione di t-shirt e manifesti in edizione limitata ...Una capsule collection speciale di T-shirt e manifesti per omaggiare la grande festa della musica che è l’Eurovision, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. È quella che nasce dalla collaborazione ...