Inter | Gazzetta | “Ora Inzaghi non può sbagliare”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 6 maggio 2022)- Come riporta il quotidianoin questione l’diin questo finale di stagione non può davvero cadere in errori banali. La squadra nerazzurra in queste ultime quattro gare non può badare alle rotazioni, ma dovrà mettere in campo la migliore formazione per poter andare ad affondare il colpo scudetto contro un Milan che può davvero perdere punti. E la squadra nerazzurra dovrà essere davvero lesta ad approfittare di qualsiasi passo falso in questione se vuole ancora sognare il vertice in maniera importante. “Sulle scelte che il tecnico nerazzurro potrebbe fare nelle ultime 4 partite. Il quotidiano evidenzia come, con ogni probabilità, si affiderà agli intoccabili, che non si perderanno un minuto sui 360 a disposizione: da Handanovic a Lautaro Martinez, da Skriniar a ...