I piccoli Comuni devono cogliere la sfida dei nomadi digitali

(Di venerdì 6 maggio 2022) Brian Chesky, il Ceo di Airbnb che lo scorso gennaio aveva dichiarato di avere scelto la vita da nomade digitale, ha appena annunciato che la stessa facoltà sarà data a tutto il personale dell’azienda. Oltre 6.000 persone dunque potranno decidere liberamente se preferiscono l’ufficio come luogo deputato al lavoro, prenotando quindi la propria postazione in una delle sedi dell’azienda nel mondo, oppure se eleggono lo smartworking anche come occasione per andare a vivere altrove. Nella lunga lettera dedicata ai dipendenti, il cofondatore e amministratore delegato dell’azienda ha sottolineato come il passaggio a una cultura decentralizzata e ibrida del lavoro consentirà alla compagnia di assicurarsi i migliori talenti del mondo e non i lavoratori che si trovano a vivere nei paraggi dei suoi uffici o nel raggio di un ragionevole pendolarismo. «Due anni fa, il mondo è stato messo sottosopra ...