I FATTI VOSTRI SUPERA L'11%. SALVO SOTTILE: "SIAMO LA TRASMISSIONE PIÙ VISTA DI RAI2" (Di venerdì 6 maggio 2022) Festa grande a RAI2. I FATTI VOSTRI, la storica TRASMISSIONE del mezzogiorno, festeggia un ennesimo successo. La puntata del 5 maggio ha SUPERAto L'11% di share medio tra le due parti con oltre 1 milione di telespettatori. Un gradimento che dura dal 3 dicembre 1990. Toccò a Fabrizio Frizzi inaugurare la TRASMISSIONE ideata e diretta da Michele Guardì che a oltre trent'anni di distanza è saldamente in regia. La scorsta stagione si è conclusa l'era di Giancarlo Magalli, ormai lanciato in nuove avventure come quella di saggio vescovo in "Don Matteo". Da settembre, al timone c'è la coppia formata da Anna Falchi e SOTTILE SOTTILE. Simpatici, affiatati, solari: in pochi mesi hanno dato rinnovato slancio ai FATTI ...

