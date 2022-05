Green pass | mascherine e vaccino | le novità dal 1° maggio Ecco le nuove regole

Advertising

borghi_claudio : Messaggio importante da @Rinaldi_euro sulla proroga del green pass europeo in votazione fra poco. - borghi_claudio : Non è il nostro green pass però errare è umano, prorogare è diabolico. - Rinaldi_euro : IL PARLAMENTO EUROPEO PROROGA IL GREEN PASS: ECCO CHI HA VOTATO - Il racconto di Antonio Maria Rinaldi ?@byoblu? - Paola_zrz : RT @byoblu: Il Parlamento Europeo ha votato a maggioranza la proroga del green pass. Hanno votato a favore gli esponenti del Movimento 5 St… - fastneko : RT @RadioRadioWeb: 'Com'era quella storia che ci stavano liberando dalle mascherine e dal Green Pass? Una commedia dell'arte tipicamente it… -

europeo prorogato fino al 2023/ Cosa cambia: sarà necessario per viaggiare Come sottolinea lo stesso Istituto sul proprio sito, l'indagine è stata ideata con l'obiettivo di offrire una ...... l'allentamento, a partire dal 1° maggio, delle restrizioni anti - Covid , con il venir meno dell'obbligo di mostrare il(tranne che nelle strutture sanitarie) e con l'unica disposizione '...Locali in difficoltà, con il Covid molti hanno cambiato professione. Per la Confcommercio «Molti dipendenti erano stranieri e sono tornati a casa, altri ora lavorano nella grande distribuzione» ...Nel capoluogo di regione, tra i tanti felici per l'allentamento delle misure anti-Covid, non è raro imbattersi in chi avrebbe preferito lasciarle in vigore ancora per un po' ...