Gigi Bici ucciso da una pallottola simile a quella trovata nel giardino di Pasetti

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Omicidio Gigi Bici, autopsia: proiettile simile a quello trovato in terreno villa indagata - TuttoQuaNews : RT @rep_milano: Omicidio Gigi Bici a Pavia, il proiettile che lo ha ucciso simile a quello trovato nel terreno di Barbara Pasetti https://t… - rep_milano : Omicidio Gigi Bici a Pavia, il proiettile che lo ha ucciso simile a quello trovato nel terreno di Barbara Pasetti - Giorno_Pavia : Omicido Gigi Bici: ucciso da pallottola simile a quella trovata nel giardino di Pasetti - GdB_it : Gigi Bici, ogiva usata simile a trovata -

Il proiettile che ha ucciso Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, è simile all'ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa di Barbara Pasetti, 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), in carcere dal 20 ...Il proiettile che ha ucciso Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come, è simile all'ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa di Barbara Pasetti, 40 anni, la fisioterapista della frazione Calignano di Cura Carpignano (Pavia), in carcere dal 20 ...E' quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo della vittima. Da stabilire se il proiettile che l'ha ucciso è partito dalla pistola sequestrata ...Dal’autopsia sulla vittima emerge che il proiettile killer che ha ucciso il commerciante di biciclette combacia con l’ogiva ritrovata dalla polizia nel terreno della villa della fisioterapista. Attesi ...