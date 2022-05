Genoa-Juve 2-1 | rigore di Criscito al fotofinish

(Di venerdì 6 maggio 2022) (Adnkronos) - Ilbatte 2-1 lantus nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I bianconeri, già certi del quarto posto, restano a 69 punti. Ilsale a quota 28 punti e rimane in corsa per la salvezza. Il match si accende nella ripresa con il lampo di Dybala. Controllo al limite dell'area e destro che buca Sirigu: 0-1 e lapuò giocare sul velluto. Dybala sfiora il bis centrando il palo, Kean spreca da 3 metri, Vlahovic spara su Sirigu. Laspreca e il, alle corde, reagisce nel finale. La difesa bianconera si addormenta, De Sciglio non chiude e Gudmundsson può battere Szczesny: 1-1 all'87'. Laprova a completare il disastro con un folle disimpegno di Rabiot che regala palla alnell'area ...

Commenta per primo Di seguito gli episodi dubbi da moviola del secondo anticipo della terz'ultima giornata di campionato- Juventus . Arbitro : Sozza Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi Quarto uomo: Sacchi Var: Abisso Avar: Di Iorio 81' - Aké anticipa Gudmundsson che lo atterra in area: l'arbitro non ha dubbi e ..., le probabili formazioni(4 - 2 - 3 - 1) : Sirigu; Frendrup, Bani, Ostigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin JUVENTUS (4 - 3 - 3) : ...(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Genoa-Juventus 2-1 (0-0) in un anticipo della 36/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i liguri Gudmundsson (87') e Criscito(rig.96'). Bianconeri in gol con Dybala ...Paulo Dybala scuote i suoi e gli avversari ad inizio ripresa portando la Juventus in vantaggio. Il Genoa non si disunisce e pian piano costruisce l'impresa. Dimensione testo news Il Genoa batte la ...