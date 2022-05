Firenze: turista rapinato di notte in piazza stazione. Due arresti (Di venerdì 6 maggio 2022) L'hanno aggredito e rapinato intorno alle 3 di stamani, 6 maggio 2022, vicono al Mc Donald's di piazza stazione, a Firenze. Protagonista della disavventura un turista belga di 21 anni. Due gli autori poi identificati dai carabinieri in due giovani, uno dei quali 17enne, l'altro 21enne, il primo di origine albanese, il secondo russa, residenti a Firenze, che sono stati entrambi arrestati L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 maggio 2022) L'hanno aggredito eintorno alle 3 di stamani, 6 maggio 2022, vicono al Mc Donald's di, a. Protagonista della disavventura unbelga di 21 anni. Due gli autori poi identificati dai carabinieri in due giovani, uno dei quali 17enne, l'altro 21enne, il primo di origine albanese, il secondo russa, residenti a, che sono stati entrambi arrestati L'articolo proviene daPost.

