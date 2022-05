Estivi 2022, nessuna candidatura al bando: il Comune prevede un nuovo sconto (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. Il bando per gestire gli spazi Estivi è aperto, ma in Comune non è arrivata nessuna candidatura. Nessuno per il parco Sant’Agostino, nessuno per la Trucca, nessuno per lo spazio davanti al parco Goisis. La Giunta ha quindi deciso di mettere mano al bando prevedendo un ulteriore sconto del 20% per invogliare qualcuno a presentare la propria domanda. L’agevolazione sale così al 70% – sul canone di occupazione di suolo pubblico: una scelta obbligata, maturata quando è divenuto evidente che le prescrizioni richieste dal bando 2022, in concomitanza con il “ritorno” del canone di occupazione di suolo, avrebbero avuto un impatto molto significativo sui costi per realizzare gli Estivi ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 6 maggio 2022) Bergamo. Ilper gestire gli spaziè aperto, ma innon è arrivata. Nessuno per il parco Sant’Agostino, nessuno per la Trucca, nessuno per lo spazio davanti al parco Goisis. La Giunta ha quindi deciso di mettere mano alndo un ulterioredel 20% per invogliare qualcuno a presentare la propria domanda. L’agevolazione sale così al 70% – sul canone di occupazione di suolo pubblico: una scelta obbligata, maturata quando è divenuto evidente che le prescrizioni richieste dal, in concomitanza con il “ritorno” del canone di occupazione di suolo, avrebbero avuto un impatto molto significativo sui costi per realizzare gli...

