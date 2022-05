Esame Assistente Sociale 2022, sessioni a luglio e novembre (Di venerdì 6 maggio 2022) Al via l’Esame Assistente Sociale 2022. Con l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio 2022, infatti, sono state indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Assistente Sociale e di Assistente Sociale specialista. Ordinanza Ministeriale n. 444 Anche per le sessioni d’Esame 2022 verrà adottata la modalità semplificata. Dunque anche quest’anno l’Esame consisterà in un’unica prova orale, da svolgersi a distanza. Concorsi Assistente Sociale 2022: tutti i bandi attivi e ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) Al via l’. Con l’Ordinanza Ministeriale n. 444 del 5 maggio, infatti, sono state indette nei mesi dila prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione die dispecialista. Ordinanza Ministeriale n. 444 Anche per led’verrà adottata la modalità semplificata. Dunque anche quest’anno l’consisterà in un’unica prova orale, da svolgersi a distanza. Concorsi: tutti i bandi attivi e ...

