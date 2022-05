“Dopo tutte le cose che ti ha detto?”: Manila Nazzaro insieme a lei ma il web la bastona (Di venerdì 6 maggio 2022) Manila Nazzaro è stata attaccata dai fan, che non condividono la sua amicizia con una delle donne dello spettacolo che negli ultimi mesi l’ha aspramente criticata La ex Miss Italia ha scattato una foto particolare, tirandosi addosso una valanga di commenti, non tutti positivi. Ecco perché il pubblico non approva. Manila-Nazzaro-Altranotizia-(Fonte: Google)Manila Nazzaro è apparsa sui social assieme alla donna che, secondo i followers, è stata quella che ha maggiormente contestato i suoi comportamenti quando la Miss era tra le mura di Cinecittà. Manila Nazzaro, dure critiche da parte dei fan La ex Miss Italia Manila Nazzaro, legata al direttore sportivo Lorenzo Amoruso, quest’anno ha partecipato al ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 6 maggio 2022)è stata attaccata dai fan, che non condividono la sua amicizia con una delle donne dello spettacolo che negli ultimi mesi l’ha aspramente criticata La ex Miss Italia ha scattato una foto particolare, tirandosi addosso una valanga di commenti, non tutti positivi. Ecco perché il pubblico non approva.-Altranotizia-(Fonte: Google)è apparsa sui social assieme alla donna che, secondo i followers, è stata quella che ha maggiormente contestato i suoi comportamenti quando la Miss era tra le mura di Cinecittà., dure critiche da parte dei fan La ex Miss Italia, legata al direttore sportivo Lorenzo Amoruso, quest’anno ha partecipato al ...

