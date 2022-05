Don Matteo 13, anticipazioni 7^ puntata 17 maggio: una proposta inattesa (Di venerdì 6 maggio 2022) Don Matteo 13 tornerà in onda martedì 17 maggio anziché giovedì 12 maggio per lasciare spazio all'Eurovision Song Contest. In questa puntata, la relazione tra Marco e Valentina non sarà più nascosta e lei, al settimo cielo, inizierà ad organizzare diverse avventure con lui, il quale inizierà a sentire il peso della differenza d'età. Nel frattempo, il Colonnello Lucio Valente, come segnalano le anticipazioni, tornerà da Anna e le farà una proposta inattesa che potrebbe cambiare completamente la sua vita. Intanto, Federico e Greta saranno felici insieme mentre Cecchini penserà di portare sfortuna a tutti coloro che incontrerà. Don Matteo 13, trama 17 maggio: Marco inizia a sentire il peso della differenza d'età con Valentina La ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 6 maggio 2022) Don13 tornerà in onda martedì 17anziché giovedì 12per lasciare spazio all'Eurovision Song Contest. In questa, la relazione tra Marco e Valentina non sarà più nascosta e lei, al settimo cielo, inizierà ad organizzare diverse avventure con lui, il quale inizierà a sentire il peso della differenza d'età. Nel frattempo, il Colonnello Lucio Valente, come segnalano le, tornerà da Anna e le farà unache potrebbe cambiare completamente la sua vita. Intanto, Federico e Greta saranno felici insieme mentre Cecchini penserà di portare sfortuna a tutti coloro che incontrerà. Don13, trama 17: Marco inizia a sentire il peso della differenza d'età con Valentina La ...

