Dentro la cella di Tommaso Buscetta viaggio nel tempo del Maxiprocesso (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Sembra quasi una capsula del tempo, in grado di trasportare il visitatore ai tempi del Maxiprocesso istruito, a febbraio del 1986, dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nell'area riservata dell'aula bunker del carcere Ucciardone. Per oltre 30 anni, infatti, l'esistenza della cella che ha ospitato per alcuni mesi il pentito Tommaso Buscetta durante la sua partecipazione come teste chiave, è rimasta ignota, lontana da occhi indiscreti. Fino a quando, poco tempo fa, è stata riscoperta e oggi, per la prima volta, mostrata anche ai giornalisti. Tutto è rimasto come allora, gli arredi non sono mai stati toccati. L'angusta cameretta è formata da un'unica stanza, due metri per due, con un letto verde singolo, un angolo cucina, degli armadietti in legno, una sedia e un bagno ... Leggi su agi (Di venerdì 6 maggio 2022) AGI - Sembra quasi una capsula del, in grado di trasportare il visitatore ai tempi delistruito, a febbraio del 1986, dai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, nell'area riservata dell'aula bunker del carcere Ucciardone. Per oltre 30 anni, infatti, l'esistenza dellache ha ospitato per alcuni mesi il pentitodurante la sua partecipazione come teste chiave, è rimasta ignota, lontana da occhi indiscreti. Fino a quando, pocofa, è stata riscoperta e oggi, per la prima volta, mostrata anche ai giornalisti. Tutto è rimasto come allora, gli arredi non sono mai stati toccati. L'angusta cameretta è formata da un'unica stanza, due metri per due, con un letto verde singolo, un angolo cucina, degli armadietti in legno, una sedia e un bagno ...

Advertising

sulsitodisimone : Dentro la cella di Tommaso Buscetta viaggio nel tempo del Maxiprocesso - FrankFaina77 : @Leonard1306__ Io invece prevedo che entro il prossimo anno la persona in questione finirà dentro una cella.... - Diego90190488 : @AugustoDegiovan @fattoquotidiano Io lo presenterei volentieri alla porta di Rebibbia per ciò che mi riguarda con a… - unpredictluke : per quanto riguarda la ragazza 21enne segregata in casa ad Avellino a parer mio la madre dovrebbe stare dentro a vi… - dalilastweeting : @giudith95 @sfoghidisperati PRENDIAMO UN VOLO E ANDIAMOOOO BASTA CHE MI PRENDI PER MANOOO E SONO GIÀ DENTRO LA CELL… -