Cybertrials | sul podio le cinquanta migliori cyber studentesse

Salgono sul podio le cinquanta migliori studentesse di CyberTrials, il primo programma di formazione sulla cybersecurity rivolto alle ragazze degli istituti secondari di II grado

Una volta federato l'istituto di appartenenza, per le ragazze interessate sarà sufficiente compilare l'apposito form sul sito ufficiale e iscriversi al programma. Salgono sul podio le cinquanta migliori studentesse di CyberTrials, il primo programma di formazione sulla cybersecurity rivolto alle ragazze degli istituti secondari di secondo grado, interamente dedicato a formare ragazze e ragazzi che si sono formati sui temi della sicurezza informatica e di partecipare a un'attività specifica di formazione sulle soft skills e gioco di squadra.