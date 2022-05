Covid: ricoveri in calo, 37mila i pazienti curati con le pillole a casa (Di venerdì 6 maggio 2022) La pandemia di Covid non molla l’Italia ma morde meno di prima. Scendono sia l’incidenza settimanale a livello nazionale che l’occupazione di posti letto nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Primi dati sui pazienti italiani curati a casa con le pillole antivirali. Numeri e cifre emergono dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss). In 24 ore sono stati 43.947 i nuovi casi e 125 i decessi, contro i 48.255 del giorno prima (138 le morti). L’incidenza settimanale del Covid è pari a 559 ogni 100.000 abitanti (fra il 29 aprile e il 5 maggio). Un calo sensibile rispetto al dato di 699 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo fra il 13 e il 26 aprile, l’indice Rt medio che misura la trasmissibilità del Coronavirus, calcolato sui ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 6 maggio 2022) La pandemia dinon molla l’Italia ma morde meno di prima. Scendono sia l’incidenza settimanale a livello nazionale che l’occupazione di posti letto nelle terapie intensive e nei reparti ordinari. Primi dati suiitalianicon leantivirali. Numeri e cifre emergono dall’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss). In 24 ore sono stati 43.947 i nuovi casi e 125 i decessi, contro i 48.255 del giorno prima (138 le morti). L’incidenza settimanale delè pari a 559 ogni 100.000 abitanti (fra il 29 aprile e il 5 maggio). Unsensibile rispetto al dato di 699 ogni 100.000 abitanti della settimana precedente. Nel periodo fra il 13 e il 26 aprile, l’indice Rt medio che misura la trasmissibilità del Coronavirus, calcolato sui ...

