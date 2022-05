Atletica, problema gastrointestinale per Jacobs: a rischio la gara di Nairobi (Di venerdì 6 maggio 2022) problema gastrointestinale per Marcell Jacobs e gara di Nairobi a rischio. Secondo fonti vicine allo staff di Marcell Jacobs, come riferito da LaPresse, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 maschile a Tokyo 2020 sarebbe ora sotto cure mediche. Non è dunque certa la partecipazione del velocista azzurro alla gara sui 100 metri del meeting nella località keniana, dove dovrebbe ritrovare in pista lo statunitense Fred Kerley (medaglia d’argento ai Giochi giapponesi) e il connazionale Filippo Tortu. Lo stesso problema gastrointestinale ha colpito anche il fisioterapista Alberto Marcellini, al seguito di Jacobs. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 6 maggio 2022)per Marcelldi. Secondo fonti vicine allo staff di Marcell, come riferito da LaPresse, il campione olimpico dei 100 metri e della staffetta 4×100 maschile a Tokyo 2020 sarebbe ora sotto cure mediche. Non è dunque certa la partecipazione del velocista azzurro allasui 100 metri del meeting nella località keniana, dove dovrebbe ritrovare in pista lo statunitense Fred Kerley (medaglia d’argento ai Giochi giapponesi) e il connazionale Filippo Tortu. Lo stessoha colpito anche il fisioterapista Alberto Marcellini, al seguito di. SportFace.

