Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 5 maggio 2022

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 6 maggio 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la serie tv Don Matteo 13 ha totalizzato in media 6282 spettatori (31.54% di share); su Canale5 il film 10 giorni senza mamma ha avuto 1555 spettatori, 7.94% di share. Il film Jason Bourne su Italia1 ha intrattenuto in media 959 spettatori (4.89%); su Rai2 il film A Napoli non piove mai ha totalizzato 657 spettatori (3.16%), mentre il film Ladies in Black su Rai3 ne ha portati a casa 787 (3.77%). Su Rete4 la puntata del programma di attualità Dritto e Rovescio ha totalizzato 1129 spettatori (7.41%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita ne ha avuti invece ...