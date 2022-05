Zoff | ' Milan favorito per scudetto ma 2 punti di vantaggio arma a doppio taglio'

Advertising

gilnar76 : Corsa scudetto, Zoff: «#Milan favorito ma i due punti di vantaggio…» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Corsa scudetto, #Zoff: «#Milan favorito ma i due punti di vantaggio…» - Ftbnews24 : Lotta scudetto, Zoff avvisa il Milan: “Sarà decisivo l’atteggiamento” #SerieA - MilanWorldForum : I campioni del mondo e Zaccheroni sulla volata scudetto Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : I campioni del mondo sul Milan da scudetto. Tutte le dichiarazioni QUI -) -

... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": '...Per quanto concerne Inter ec'è, addirittura, un problema nel ricercare la zona adatta nell'... Era il 30 ottobre 1977 e a Perugia arrivava la Juventus die Morini, di Bettega e Tardelli. ...Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha avuto modo di parlare della volata scudetto che a tre giornate dal termine vede un testa a testa tra Milan e Inter. I rossoneri, come noto, sono a ...Dino Zoff ha commentato la corsa scudetto tra Milan e Inter: per l’ex portiere i rossoneri sono favoriti. Le sue dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff si è espresso in quest ...