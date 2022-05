Zlatan Ibrahimovic torna a parlare del ritiro | “Sono un po’ impaurito”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 5 maggio 2022) Uno scudetto da vincere al fotofinish ed unda rimandare. Almeno finché sarà possibile farlo.è sceso dal suo piedistallo divino raccontando della sua paura di smettere con il calcio giocato. Un pensiero che preoccupa la stella svedese dei rossoneri. Le parole di: “Milan? Stiamo lavorando bene” Ecco cosa ha detto l’attaccante del Milan, in merito al finale di stagione ed al suo sempre più vicinodal mondo del calcio giocato, ai microfoni di ESPN: “un po’. Se dovessi smettere di giocare a calcio, cosa farò? So che avrei diverse possibilità di fare molte cose, ma non so se avrei la stessa adrenalina che ho adesso in campo. Sto provando a rimandare il, ...