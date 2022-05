Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 08:45 (Di giovedì 5 maggio 2022) Viabilità DEL 5 MAGGIO 2022 ORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO ANCORA CON Roma CODE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E BUFALOTTA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO,CODE ANCHE ALLA Roma FIUMICINO IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN SENSO OPPOSTO CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO CONSUETI INCOLONAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI, MOLTO TRAFFICATE ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 8.35 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO ANCORA CONCODE PER INCIDENTE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA TUSCOLANA E BUFALOTTA, POI PER TRAFFICO INTENSO CODE TRA TRIONFALE E CASAL LUMBROSO,CODE ANCHE ALLAFIUMICINO IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA TRA CASILINA E ARDEATINA E TRA DIRAMAZIONENORD E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN SENSO OPPOSTO CODE DA FIORENTINI AL RACCORDO CONSUETI INCOLONAMENTI SULLA PONTINA TRA CASTELNO E TOR DE CENCI A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI, MOLTO TRAFFICATE ...

