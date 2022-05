Ultime Notizie Roma del 05-05-2022 ore 12:10 (Di giovedì 5 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte Tutt’al Ucraina lo riporta il kiwi indipendente che ci dà la capitale Kiev è la città di kharkiv oltre a 17 regioni tra cui Nicolai donix Leopoli ho dette zaporizzja violenti combattimenti nell’acciaieria d’Aosta di Mario Pol Mosca annunciato un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l’evacuazione dei civili il Cremlino fa sapere che Putin dichiara ufficialmente guerra all’ucraina il 9 maggio anniversario della Vittoria sui nazisti le forze russe si sono esercitate nell’enclave occidentale di Calini grata in attacchi simulati con missili capaci di trasportare te nucleari non c’è alcun accordo su un eventuale incontro tra il papa e il presidente russo Putin Bruxelles propone le nuove sanzioni e mosca che ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le sirene antiaeree hanno risuonato questa notte Tutt’al Ucraina lo riporta il kiwi indipendente che ci dà la capitale Kiev è la città di kharkiv oltre a 17 regioni tra cui Nicolai donix Leopoli ho dette zaporizzja violenti combattimenti nell’acciaieria d’Aosta di Mario Pol Mosca annunciato un cessate il fuoco di tre giorni per consentire l’evacuazione dei civili il Cremlino fa sapere che Putin dichiara ufficialmente guerra all’ucraina il 9 maggio anniversario della Vittoria sui nazisti le forze russe si sono esercitate nell’enclave occidentale di Calini grata in attacchi simulati con missili capaci di trasportare te nucleari non c’è alcun accordo su un eventuale incontro tra il papa e il presidente russo Putin Bruxelles propone le nuove sanzioni e mosca che ...

